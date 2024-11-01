При добровольном отказе от дробления бизнеса налоговая может запросить любые документы

ФНС разъяснила, какая информация и документы в подтверждение добровольного отказа от дробления бизнеса могут быть запрошены налоговыми органами.

При проведении камеральных налоговых проверок уточненных деклараций за 2024 год, представленных с целью получения налоговой амнистии по дроблению, налоговики вправе истребовать информацию и документы, связанные с подтверждением добровольного отказа от дробления бизнеса.

По смыслу ч. 11 ст. 6 закона № 176-ФЗ речь идет об уточнении налоговых обязательств за 2024 год, поэтому она распространяется и на первичные декларации по НДС и налогу на прибыль, подаваемые в связи с отказом от дробления.

Указанной нормой список таких документов оставлен открытым. Поэтому в число запрашиваемого может входить информация:

о составе участников группы;

лицах, контролирующих деятельность участников группы;

пояснения относительно доходной и расходных частей налоговой декларации, содержащей консолидированные показатели;

иные пояснения налогоплательщика и т. п.

Об этом сказано в п. 19 Рекомендаций ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).

Ранее мы писали: ФНС объяснила, что такое частичный добровольный отказ от дробления бизнеса, так как в законе этого нет.