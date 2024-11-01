Компания Newmark Finance поможет участникам ВЭД получить отсрочку платежей в Китай

Читатели «Клерка» могут получить специальное предложение от компании Newmark Finance — импорт из Китая с отсрочкой под страховое покрытие Sinosure.
Sinosure — китайская корпорация кредитного страхования. Она страхует поставщика в Китае от неоплаты со стороны российского покупателя. Преимущество в том, что отсрочку платежа предоставляет сам поставщик из Китая, без участия компаний-посредников.
Страховое покрытие гарантирует китайскому поставщику, что он получит компенсацию от государственной страховой компании Sinosure в случае неуплаты. Поэтому он легче соглашается на отсрочку в 90—120 дней.
Наличие страховки от Sinosure повышает рейтинг компании и помогает заказчикам из России найти торговых партнеров. Это особенно важно тем, кто только начинает работать с Китаем и не успел набрать свою базу поставщиков.
Оформить страховку могут компании, которые зарегистрированы минимум 12 месяцев и заработали за год больше 30 млн рублей.
Для читателей «Клерка» Newmark Finance предоставит 1 час бесплатного аудита компании импортера, а также проработку до 5 текущих поставщиков для согласования отсрочки платежей.
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