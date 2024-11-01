С 01.11.2024 маркетплейс Ozon вводит предоплату для большинства товаров

Пользователи Ozon будут заказывать некоторые товары только по предоплате. Маркетплейс решил оставить постоплату только для покупок одежды, обуви, украшений и аксессуаров.

С 1 ноября 2024 года в список на предоплату не войдет категория fashion, поскольку одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия нужно примерить перед покупкой.

«Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами <...>. В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию — заказ нужно будет оплатить при оформлении», — сказали представители маркетплейса.

При покупке одежды клиенты в два раза чаще выбирают возможность оплатить заказ после его получения и примерки. В других товарных категориях большинство пользователей оплачивает покупку сразу после заказа.

Клиенты, которые заказали товары с постоплатой до 31 октября, смогут оплатить их при получении в пункте выдачи.