В 2025 году на налоговый мониторинг перейдут 176 компаний, в том числе впервые средний бизнес

После снижения суммовых критериев в налоговом мониторинге будут участвовать представители среднего бизнеса, их переведут в инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам.

ФНС будет вести налоговый мониторинг 744 компаний, из них 176 организаций присоединятся к новому способу контроля с 2025 года.

Число участников мониторинга составит более 30%. В основном это компании из нефтегазовой, энергетической и торговой отраслей.

Требования к компаниям для подключения к налоговому мониторингу снизились, что позволило перейти на новую форму контроля представителям среднего бизнеса. Таких предпринимателей переведут на учет в инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.

«Налоговый мониторинг позволяет компаниям получать оперативную обратную связь, своевременно выявлять возможные ошибки и избегать налоговой неопределенности. Для сокращения издержек и упрощения взаимодействия мы работаем над автоматизацией процессов обмена данными», — сказала начальник управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова.

Соблюдать суммовые критерии не нужно участникам соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для них переход на мониторинг стал обязательным. В 2025 году к системе подключатся 11 таких компаний.

В рамках мониторинга бизнес будет предоставлять налоговой удаленный доступ к своим учетным системам или витринам данных.