Отчетность в СФР

В ЕФС-1 надо указывать новый регномер

С 1 ноября в отчетности, представляемой в СФР, надо указывать новый регистрационный номер.

Он состоит из 10 цифр.

Узнать свой новый регномер страхователи могут на сайте СФР здесь по ИНН и КПП.

Кроме этого, сведения о новом регистрационном номере будут отражены в выписках ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сообщал СФР.

Между тем пока в выписках отражаются старые регномера – ПФР и ФСС.

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