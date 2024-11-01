В ЕФС-1 надо указывать новый регномер

Он состоит из 10 цифр.
Узнать свой новый регномер страхователи могут на сайте СФР здесь по ИНН и КПП.
Кроме этого, сведения о новом регистрационном номере будут отражены в выписках ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сообщал СФР.
Между тем пока в выписках отражаются старые регномера – ПФР и ФСС.
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