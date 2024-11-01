👻 Жуткая выгода! Сегодня последний день распродажи курсов «Клерка» — успейте воспользоваться предложением

Самая страшная распродажа подходит к концу! Сегодня на всех курсах повышения квалификации и профпереподготовки начинается обучение. Но у вас еще есть шанс купить курсы по жутко выгодным ценам и сразу приступить к учебе. Чтобы не бояться предстоящей годовой отчетности и изменений по налоговой реформе-2025, запаситесь знаниями и уверенностью в своих силах на курсах «Клерка»!
Вы будете учиться на реальных примерах, чтобы уверенно работать по новым правилам 2024 года и налоговой реформы, которая вступит в силу в 2025 году. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, которые внесем в ФИС ФРДО.
Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя
Вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, делать финансовые прогнозы и выводы, визуализировать информацию, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.
Бухгалтера этот курс сделает финансовым директором, а директору навыки финансового анализа помогут не просто держать бизнес на плаву, но и зарабатывать больше.
Цена со скидкой 67%: 14 900 рублей вместо
44 900 рублей.
Обучение начинается сегодня, 1 ноября!
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать налоги и вести учет операций в 1С и т. д.
Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Обучение начинается сегодня, 1 ноября!
Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП
На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.
Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
Цена со скидкой 78%: 7 400 рублей вместо
32 890 рублей.
Обучение начинается сегодня, 1 ноября!
Бухгалтер по зарплате
Осенью 2024 года изменился порядок оплаты сверхурочной работы, выросла квота по сотрудникам с инвалидностью, утвердили новый состав аптечки и т. д. Мы учли все новые правила 2024 года, а также предстоящие изменения по налоговой реформе-2025 и обновили программу нашего курса.
Вы актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ, на практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП.
Цена со скидкой 74%: 7 400 рублей вместо
28 600 рублей.
Обучение начинается сегодня, 1 ноября!
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