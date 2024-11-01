👻 Жуткая выгода! Сегодня последний день распродажи курсов «Клерка» — успейте воспользоваться предложением

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Каталог курсов

Вы будете учиться на реальных примерах, чтобы уверенно работать по новым правилам 2024 года и налоговой реформы, которая вступит в силу в 2025 году. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, которые внесем в ФИС ФРДО.

Вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, делать финансовые прогнозы и выводы, визуализировать информацию, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Бухгалтера этот курс сделает финансовым директором, а директору навыки финансового анализа помогут не просто держать бизнес на плаву, но и зарабатывать больше.

Цена со скидкой 67%: 14 900 рублей вместо 44 900 рублей.

Обучение начинается сегодня, 1 ноября!

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать налоги и вести учет операций в 1С и т. д.

Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Обучение начинается сегодня, 1 ноября!

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На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Цена со скидкой 78%: 7 400 рублей вместо 32 890 рублей.

Обучение начинается сегодня, 1 ноября!

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Осенью 2024 года изменился порядок оплаты сверхурочной работы, выросла квота по сотрудникам с инвалидностью, утвердили новый состав аптечки и т. д. Мы учли все новые правила 2024 года, а также предстоящие изменения по налоговой реформе-2025 и обновили программу нашего курса.

Вы актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ, на практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП.

Цена со скидкой 74%: 7 400 рублей вместо 28 600 рублей.

Обучение начинается сегодня, 1 ноября!

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