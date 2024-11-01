⚡️ Итоги дня: Telegram поделится рекламными доходами с владельцами ботов, владельцы ТЦ под угрозой банкротства, Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Суд отказал производителю напитков Milk Wave’s в регистрации бренда из-за сходства с товарной маркой Milky Way.

Владельцы более 200 торговых центров рискуют обанкротиться из-за высокой ставки Центробанка. Многие объекты столкнулись с проблемами поддержания финансовой стабильности. Половина российских ТЦ обременены кредитами, в том числе с плавающей ставкой: это создает риск массовых банкротств.

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов c начала 2024 года выросло на 26,27 млрд долларов.

Компания «Биорг» научила свою нейросеть в 4,25 раза быстрее и в 8 раз точнее распознавать машиночитаемую запись в российском паспорте.

Telegram будет выплачивать владельцам ботов и мини-приложений 50% дохода от официальной рекламы.

Microsoft прекратила поддержку Windows 10. Однако пользователи могут приобрести обновление с расширенной поддержкой за 30 долларов, чтобы еще год получать обновления системы безопасности.

Через телеграм-каналы о финансах распространяют вирус-троян. Хакеры прикрепляют к постам архивы с вредоносными файлами внутри, которые крадут данные пользователей.

Студенты-программисты разработали игру «Якут» — симулятор оленевода, в котором игроку предстоит выживать в условиях Арктики. Игрок должен кормить оленей и себя, собирать ресурсы типа мха и следить, чтобы герой-персонаж не переохладился и не умер от голода.

За девять месяцев в России подорожали продукты для борща. В январе-сентябре килограмм моркови подорожал на 5% — до 56 рублей, белокочанная капуста — на 11%, до 44 рублей. Средняя цена на картофель и суповую говядину увеличилась на 12%, до 41 и 553 рублей за килограмм соответственно. Наибольший рост продемонстрировал чеснок, стоимость которого выросла на 40% — до 365 рублей за килограмм.