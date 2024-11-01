🚩 Сегодня стартует второй этап запуска Реестра воинского учета

В ходе II этапа Минобороны России обеспечивает прием реестра воинского учета, ввод его в эксплуатацию, первоначальную загрузку в него сведений о гражданах, эксплуатацию и развитие.

Такие мероприятия по ведению реестра воинского учета обозначены в п. 4 и 5 постановления Правительства РФ от 19.04.2024 № 506 «О государственной информационной системе "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете"».

Первый этап проходил с 18 октября 2024 года (вступление в силу этого постановления) по 31.10.2024.

Установлено, что Министерство обороны на II этапе обеспечивает развитие функций реестра воинского учета, в том числе: