🚩 Сегодня стартует второй этап запуска Реестра воинского учета

Такие мероприятия по ведению реестра воинского учета обозначены в п. 4 и 5 постановления Правительства РФ от 19.04.2024 № 506 «О государственной информационной системе "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете"».
Первый этап проходил с 18 октября 2024 года (вступление в силу этого постановления) по 31.10.2024.
Установлено, что Министерство обороны на II этапе обеспечивает развитие функций реестра воинского учета, в том числе:
актуализацию сведений о гражданах в реестре с помощью регионального портала Госуслуг;
предоставление доступа к личному кабинету гражданина в реестре повесток через локальные учетные записи;
управление локальными учетными записями и правами доступа;
обеспечение взаимодействия реестра воинского учета с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия с федеральными ГИС и информсистемами иных поставщиков сведений для обработки обращений граждан в рамках ведения воинского учета;
формирование и ведение реестровых записей граждан с возможностью длительного хранения сведений в них, учет истории изменений указанных сведений;
автоматическое формирование решений о принятии и об отмене временных мер и направление этих решений в электронной форме кредиторам заемщиков потребкредитов и получение от них сведений о применении и об отмене временных мер.
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