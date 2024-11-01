Кассы начали блокировать продажу нелегальной обуви, одежды, БАДов и других товаров

С 1 ноября разрешительный режим начал действовать для 8 товарных категорий. На кассах не получится пробить нелегальные фотоаппараты, шины, БАДы, антисептики, а также пиво, одежду, обувь и некоторые медицинские изделия.
Как только продавец отсканирует код товара, он будет проверен в системе «Честный ЗНАК». Если продукция просрочена или продается с нарушениями, то пробить чек будет невозможно. Продажу заблокируют, если в базе не будет информации о коде или товар с такой маркировкой уже вывели из оборота.
Разрешительный режим уже действует для табака и разливного пива, для питьевой воды и молочной продукции.
«Только за шесть месяцев разрешительного режима касса заблокировала не менее 18,4 млн л просроченной молочной продукции и 30 млн л с признаками контрафакта», — сказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов.
Разрешительный режим планируют распространить на корма для животных, ветеринарные препараты, консервы, растительные масла, икру, велосипеды и безалкогольное пиво.
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