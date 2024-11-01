Для расчета инфляции будут использовать информацию из чеков

Чтобы расширить выборку товаров и услуг, экономисты будут считать инфляцию на основании данных ККТ.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Центробанку использовать данные контрольно-кассовой техники для расчета инфляции.

Индекс потребительских цен будет формироваться на основании информации из чеков, которые продавцы отправляют в ФНС. Эти сведения могут расширить категории товаров и услуг, увеличить выборку и повысить точность расчета показателей. Об этом пишет Интерфакс.

Предложения и идеи по проекту представят правительству до 29 ноября 2024 года.

В 2022 году Росстат начал эксперимент по расчету индекса потребительских цен на базе данных с онлайн-касс. Основная трудность этого подхода в том, что каждый магазин может по-своему вносить в базу один и тот же товар.