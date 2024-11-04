«Алкогольная Группа Кристалл» улучшила финансовые показатели и впервые выплатит дивиденды

ПАО «Алкогольная Группа Кристалл» (АГК) и ее основная производственная компания ООО «КЛВЗ Кристалл» подвели финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года.

АГК является бенефициаром ООО «Калужский ликеро-водочный завод Кристалл» (КЛВЗ Кристалл). Он улучшил основные финансовые показатели на 10-20%. Пресс-релиз есть в распоряжении «Клерка».

Как следует из отчета о финансовых результатах по российским стандартам бухучета, в январе-сентябре 2024 года:

выручка «КЛВЗ Кристалл» — составила 2,548 млрд рублей (+9,7% к аналогичному периоду прошлого года);

валовая прибыль за тот же период — выросла на 20,5% до 760,4 млн рублей;

чистая прибыль составила 67,6 млн рублей (+10,5%).

Суммарная балансовая стоимость активов «КЛВЗ Кристалл» в отчетном периоде выросла с 4,244 млрд рублей до 4,793 млрд (+12,9% к показателю на 31.12.2023).

По отчетности материнской ПАО «АГК», на 30.09.2024 суммарная балансовая стоимость оборотных и внеоборотных активов увеличилась с 8,008 млрд рублей до 9,120 млрд (+13,9% к показателю на 31.12.2023). Выручка АГК в отчетном периоде составила 2,6 млн рублей, валовая прибыль – 0,83 млн.

«ПАО “АГК” как управляющая компания не является центром формирования выручки, прибыли и иных финансовых показателей группы. Доходы, расходы и налоговая нагрузка группы, как и ранее, в основном аккумулируется в показателях дочернего ООО «КЛВЗ Кристалл», — напомнила финансовый директор ПАО «АГК» Екатерина Шакирова.

При этом в годовой консолидированной отчетности АГК за 2024 год по МСФО будут учтены все показатели «КЛВЗ Кристалл». Это сформирует чистую прибыль группы и, соответственно, базу для расчета дивидендов.

АГК впервые в своей истории планирует выплатить дивиденды акционерам в 2025 году. Согласно дивидендной политике, суммарный размер выплат будет определен в диапазоне 50-80% от чистой прибыли по результатам 2024 года.

Справка: Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Ведет свою историю с июля 1901 года. В 2018 году был открыт конвейер нового завода КЛВЗ «Кристалл» в г. Обнинск (Калужская область). Среди партнеров КЛВЗ – все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта – Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).

Рейтинговое агентство НКР в октябре 2024 года присвоило ООО «КЛВЗ Кристалл» кредитный рейтинг на уровне BB-.ru, прогноз – стабильный.

Единственный участник и конечный бенефициар ООО «КЛВЗ Кристалл» – Павел Победкин. Гендиректор компании – Артем Чубукин.