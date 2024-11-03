Итоги саммита БРИКС приведут к росту российского фондового рынка

Прежде всего, речь о решениях:

создать депозитарий BRICS Clear;

использовать национальные валюты в международных расчетах;

сопрягать инфраструктуру национальных финансовых рынков;

создать зерновую (сырьевую) биржу.

На этом фоне потенциал роста российских индексов составляет минимум 25%, при этом в сравнении с рынками других развивающихся стран отечественный недооценен более чем вдвое. Об этом заявил управляющий портфелями из российских акций RANKS (портфельного проекта ИК IMPACT Capital) Артем Митюков на вебинаре «Ставки не растут до небес: взгляд на рынок акций в 2024-2025 гг.». Пресс-релиз есть в распоряжении «Клерка».

БРИКС обсуждает создание собственного независимого депозитария — инфраструктурной организации, на базе которой могут проходить прямые финансовые сообщения между центральными банками.

«Эта инфраструктура также может использоваться и для инвестиций, ведь проблемы с заморозкой активов в России были связаны с учетом ИЦБ в иностранных депозитариях. Один из них, например, Euroclear. Как аналог ему на сегодняшний день обсуждается создание и функционирование в будущем BRICS Clear. Пока это только первые движения в этом направлении, но уже понятен стратегический фокус на то, что финансовые рынки этих государств могут сближаться», — отметил Артем Митюков.

По его оценкам, появление альтернативного депозитария, на базе которого можно будет обмениваться активами фондового рынка и цифровыми финансовыми активами, обязательно привлечет новую ликвидность на рынок.

Cтраны БРИКС продолжают фокусироваться на использовании национальных валют в международных расчетах: «Никто из участников не стремится возвращаться в прошлую структуру, когда все зависели от доллара и евро в международных расчетах. Объем товарооборота между Россией и странами БРИКС за год вырос на 14%. Это уверенный рост в условиях, когда страна, по сути, ограничена огромным количеством прямых и вторичных санкций».

Также участники БРИКС отметили важность создания механизмов для сопряжения инфраструктуры финансовых рынков.

«На самом деле, не только в России наблюдаются проблемы со спросом на финансовые активы. Сложности есть и в Китае, потому что далеко не все китайцы хотят инвестировать в отечественные компании. Китайский рынок тоже очень сложный, есть много нюансов. Мы видели, как он умеет хорошо расти, но также умеет и здорово падать. И вопрос о том, а куда же, в какую же из этих стран БРИКС все эти инвесторы, которых насчитывается почти 4 миллиарда человек, будут инвестировать», — сказал Митюков

Участники объединения поддержали инициативу по созданию сырьевой торговой площадки, названную зерновой биржей БРИКС. На ее базе, скорее всего, будет внедряться любое количество других сырьевых товаров, которые интересны участникам этих стран, считает Митюков.

На сегодняшний день самыми недооцененными он назвал фондовые рынки таких стран БРИКС, как ЮАР, Иран, Индия и ОАЭ. Тем не менее, в этих регионах сейчас довольно дорогой фондовый рынок именно с точки зрения соотношения капитализации к ВВП. «Самыми дешевыми же являются рынки Египта, Бразилии, ну и, конечно же, России. Китай, в принципе, тоже сейчас является недооцененным, но из всех недооцененных он, наверное, самый дорогой», — отметил Митюков.