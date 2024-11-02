⏳ До 5 ноября надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ и уплатить налог

В этом уведомлении будет НДФЛ за период с 23.10.2024 по 31.10.2024. Код периода – 34/11.
О последствиях неверного указания ОКТМО в уведомлениях на НДФЛ мы рассказывали тут.
Также до 5 ноября надо уплатить налог, указанный в уведомлении.
Налоговая строго следит за сроками уплаты налогов, мы это учли и добавили в курс профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» рекомендации, которые будут полезны и новичкам, и опытным специалистам. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 11 900 рублей вместо
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