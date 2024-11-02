⏳ До 5 ноября надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ и уплатить налог

3 ноября – выходной день, поэтому срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ переносится на 5 ноября.

В этом уведомлении будет НДФЛ за период с 23.10.2024 по 31.10.2024. Код периода – 34/11.

О последствиях неверного указания ОКТМО в уведомлениях на НДФЛ мы рассказывали тут.

Также до 5 ноября надо уплатить налог, указанный в уведомлении.