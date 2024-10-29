📝 ЕНП-уведомления на НДФЛ с неверным ОКТМО надо обнулить

После сдачи декларации (расчета) данные из уведомлений ЕНП затираются данными из отчета. Но в 6-НДФЛ важное значение имеет код ОКТМО.

Если уведомление сдано с одним ОКТМО, а 6-НДФЛ – с другим, то 6-НДФЛ не заменит собой начисления из уведомления, а задвоит их.

В итоге ФНС проведет списание и по уведомлению, и по 6-НДФЛ.

С такой ситуацией, в частности, столкнулась подписчица нашего telegram-канала Красный уголок бухгалтера.

Еще в 2023 году бухгалтер сдала ЕНП-уведомления на НДФЛ с неверным ОКТМО.

Чтобы обнулить эти начисления теперь нужно сдать новое ЕНП-уведомление с тем же ОКТМО и кодом периода и с суммой = 0.

Будьте внимательны при заполнении уведомления на НДФЛ в части ОКТМО!

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