Обзор судебной практики

💰 КС РФ: имущество коррупционеров можно изымать без срока давности. Но есть важная оговорка для добросовестных приобретателей, поясняет эксперт

По иску прокуроров суды смогут изымать коррупционное имущество вне зависимости от сроков давности преступления.

Конституционный суд постановил (№ 49-П от 31.10.2024), что срок давности не действует на дела об изъятии коррупционного имущества по иску прокуроров.

Это относится к имуществу, которое человек смог приобрети, занимая высокую должность и нарушая закон.

Решение КС не распространяется на деприватизационные иски — срок давности по ним не могут продлить или пересмотреть, пишет РБК.

Партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич считает, что решение суда благоприятно скажется на бизнес-климате. Институт давности не должен быть способом легализации дохода, полученного от преступной деятельности. А коррупция — опасное общественное явление, как и терроризм и захват заложников. К таким преступлениям также не применяются сроки давности.

В 2023 году Генпрокуратура шесть раз конфисковала компании у владельцев, которых заподозрили в коррупции. В 2022 году таких дел было три, а в 2019 и 2020 годах — по одному случаю.

Специально для «Клерка» комментирует руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева:

«Это постановление вызвано желанием КС навести порядок в этой сфере, так сейчас правоприменительная практика по этому вопросу не единообразна.
В самом постановлении КС есть две очень важные оговорки.

Первая защищает добросовестных приобретателей: “… обращение в доход государства имущества не должно применяться в отношении третьих лиц, не участвовавших в организации коррупционных схем, но вступавших в правоотношения с коррупционером...”. То есть те, кто реально добросовестно купил имущество коррупционера, защищены. Не стоит забывать, что могут иметь место фиктивные сделки, на которые этот иммунитет не должен распространяться.

Вторая как раз о приватизации: “…вывод о неприменении сроков давности касается именно антикоррупционных исков прокуратуры. Он не распространяется на решение вопроса о применимости или неприменимости исковой давности к иным искам прокуроров, направленным на передачу имущества публично-правовым образованиям или признание их права на имущество, в том числе основанным на нарушении порядка приватизации”.
То есть использование нормы не будет носить массовый характер. С другой стороны, в большинстве случаев неправомерной приватизации имела место коррупционная составляющая. И стоит предположить, что в делах о деприватизации прокуроры будут делать акцент на фактах коррупции.

Что касается сроков. Позиция КС, что они малы и не соответствуют целям государственной антикоррупционной компании, логична. В целом можно понять, какими будут сроки давности исходя из сроков давности за коррупционные преступления – максимум 15 лет как за особо тяжкие преступления. Обращение в доход государства имущества коррупционера может произойти только после признания кого-либо таковым судом. Через 15 лет суды просто не смогут признать кого-либо коррупционером, а следовательно, и обратить его имущество в пользу государства. Дальше увеличение сроков давности может быть, только если в УК отнесут коррупционные преступления к преступлениям без срока давности».

Комментарии

1
  • В Виктория
    Главный бухгалтер

    Интересные изменения. У нас ген директора одного очень крупного предприятия обвиняют в связи с несовершеннолетней. Он говорит, что это провокация.

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