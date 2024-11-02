💰 КС РФ: имущество коррупционеров можно изымать без срока давности. Но есть важная оговорка для добросовестных приобретателей, поясняет эксперт

Конституционный суд постановил (№ 49-П от 31.10.2024), что срок давности не действует на дела об изъятии коррупционного имущества по иску прокуроров.

Это относится к имуществу, которое человек смог приобрети, занимая высокую должность и нарушая закон.

Решение КС не распространяется на деприватизационные иски — срок давности по ним не могут продлить или пересмотреть, пишет РБК.

Партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич считает, что решение суда благоприятно скажется на бизнес-климате. Институт давности не должен быть способом легализации дохода, полученного от преступной деятельности. А коррупция — опасное общественное явление, как и терроризм и захват заложников. К таким преступлениям также не применяются сроки давности.

В 2023 году Генпрокуратура шесть раз конфисковала компании у владельцев, которых заподозрили в коррупции. В 2022 году таких дел было три, а в 2019 и 2020 годах — по одному случаю.

Специально для «Клерка» комментирует руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева:

«Это постановление вызвано желанием КС навести порядок в этой сфере, так сейчас правоприменительная практика по этому вопросу не единообразна.

В самом постановлении КС есть две очень важные оговорки.

Первая защищает добросовестных приобретателей: “… обращение в доход государства имущества не должно применяться в отношении третьих лиц, не участвовавших в организации коррупционных схем, но вступавших в правоотношения с коррупционером...”. То есть те, кто реально добросовестно купил имущество коррупционера, защищены. Не стоит забывать, что могут иметь место фиктивные сделки, на которые этот иммунитет не должен распространяться.

Вторая как раз о приватизации: “…вывод о неприменении сроков давности касается именно антикоррупционных исков прокуратуры. Он не распространяется на решение вопроса о применимости или неприменимости исковой давности к иным искам прокуроров, направленным на передачу имущества публично-правовым образованиям или признание их права на имущество, в том числе основанным на нарушении порядка приватизации”.

То есть использование нормы не будет носить массовый характер. С другой стороны, в большинстве случаев неправомерной приватизации имела место коррупционная составляющая. И стоит предположить, что в делах о деприватизации прокуроры будут делать акцент на фактах коррупции.

Что касается сроков. Позиция КС, что они малы и не соответствуют целям государственной антикоррупционной компании, логична. В целом можно понять, какими будут сроки давности исходя из сроков давности за коррупционные преступления – максимум 15 лет как за особо тяжкие преступления. Обращение в доход государства имущества коррупционера может произойти только после признания кого-либо таковым судом. Через 15 лет суды просто не смогут признать кого-либо коррупционером, а следовательно, и обратить его имущество в пользу государства. Дальше увеличение сроков давности может быть, только если в УК отнесут коррупционные преступления к преступлениям без срока давности».