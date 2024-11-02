Что нужно знать при работе с поставщиками из Китая

В работе с Китаем есть несколько подводных камней, которые важно учесть при планировании закупок и сертификации товаров.

Китай сейчас является одним из главных поставщиков импортных товаров на российский рынок. Также китайские предприниматели славятся тем, что могут сделать любой товар, любого качества и в любом количестве.

Однако есть много негативных отзывов по работе с Китаем, а бухгалтеры сталкиваются с проблемами в оплате и оформлении документов. Именно поэтому надо подробнее разобраться, как построить работу с Китаем правильно и избежать ненужных рисков.

Приходите на вебинар «Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации». Он состоится 5 ноября в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

Как выбирать и оценивать поставщиков и их предложения.

Инвестиции в развитие поставщиков.

Особенности получения разрешительных документов.

Сертификация подконтрольных товаров.

Как искать и строить отношения с китайскими партнерами.

Китай в цепи поставок.

Ждем вас на вебинаре 5 ноября в 11:00 мск!