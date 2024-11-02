Прогноз: снижение ключевой ставки ЦБ произойдет сразу после II квартала 2025

В базовом сценарии аналитического сервиса RANKS максимальная ключевая ставка Банка России может достичь 22-23%, при этом снижение показателя произойдет не ранее II квартала 2025 года.

При таком развитии ситуации индекс Мосбиржи в следующем году сможет достичь отметки 3100-3400 п. Пресс-релиз есть у «Клерка».

ЦБ РФ вводит жесткие меры по удорожанию кредитования, в результате чего уже начинает страдать рынок недвижимости. Опосредованно через него испытывают сложности металлурги и перевозчики.

Центробанк опубликовал прогноз, по которому текущая ставка в 21% может быть не максимальной и возможно повышение еще на 1-2 процентных пункта.

«При этом навряд ли мы увидим ставку выше 23%, потому что чисто математически непонятно, как вообще возможно выполнить прогноз по снижению ставки в 2025 году, предусмотренный в базовом сценарии ЦБ РФ. Также уже появляются первые словесные интервенции о том, что первое снижение мы увидим уже во втором квартале 2025 года. Конечно, это звучит из уст не представителей Банка России, но от главы комитета по финансовым рынкам Госдумы», — отмечает управляющий портфелями из российских акций RANKS (портфельного проекта ИК IMPACT Capital) и глава аналитической редакции «RANKS Инвестиции в акции» Артем Митюков.

По словам эксперта, до конца года Россия будет жить со ставкой 21%, а возможно, 22% или даже 23%, которую могут поднять в декабре 2024 года.

Исходя из этого RANKS подготовил три сценария развития ситуации. Базовый может реализоваться с вероятностью 60%: в нем максимальная ставка составляет 23%.

«Снижение ставки состоится летом, но уже после окончания второго квартала. До этого мы ожидаем увеличение числа словесных интервенций о необходимости снижения ставки», — комментирует Митюков.

По оценкам RANKS, в текущих условиях и с учетом прогнозов Минэка для исполнения бюджетных ориентиров, скорее всего, потребуется дальнейшая девальвация рубля: «В нашем прогнозе мы считаем, что курс может ослабиться до 100 рублей до конца этого года или в первом квартале 2025 года».

Эксперт не ожидает резкого снижения инфляции, а полагается на то, что решение о повышении ставки скажется на миграции реально только через три-четыре квартала: «Это означает, что с момента, когда ЦБ начал в экономику закладывать 20%-ю ставку, навряд ли во втором квартале 2025 года мы увидим первое снижение. Я считаю, что это будет сразу после окончания второго квартала».

С точки зрения ориентиров по фондовому рынку до конца 2024 года Артем Митюков не ожидает какого-то колоссального скачка: