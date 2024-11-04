В России сформирован совет участников и пользователей платежного рынка: кто вошел

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что утвержден список участников и сформирована повестка первого заседания, которое пройдет 7 ноября. Участие в совете добровольное на безвозмездной основе.

В состав совета вошли 20 организаций. Это представители банков, крупных маркетплейсов, операторов фискальных данных и других компаний. Среди них — Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Т-Банк, Wildberries, Ozon, Такском, Яндекс, Банк Синара. Планируется, что в дальнейшем состав участников может быть дополнен.

«Создание совета позволит обеспечить эффективное взаимодействие между участниками из разных областей финансовой индустрии и выработать стратегии для устойчивого развития платежной отрасли. В рамках этой экспертной площадки заинтересованные представители коллегиально и методом голосования будут принимать актуальные и важные для платежного рынка решения. На первом заседании, которое запланировано на 7 ноября, помимо организационных вопросов, мы планируем обсудить вопрос об избрании дополнительных членов совета», — прокомментировал гендиректор и председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.

Совет участников и пользователей платежного рынка сформирован с целью дальнейшего развития рынка на равных условиях для всех игроков, достижения баланса интересов разных участников.

Основные задачи Совета включают анализ конъюнктуры рынка, а также формирование консолидированной позиции рынка при внедрении инноваций и технологий. Это будет содействовать справедливой конкуренции в платежной отрасли страны и предоставлению равного доступа к новейшим платежным технологиям для всех участников рынка.