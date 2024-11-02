⚡️ Итоги дня: у ChatGPT появился поисковик, семья отсудила у Т-Банка комиссии, Telegram хотят сделать видеоплатформой

Компания OpenAI анонсировала запуск нового сервиса интернет-поиска, основанного на чат-боте ChatGPT. На первом этапе поиск будет доступен пользователям с платной подпиской, а затем остальным.

В Госдуме призывают россиян отключить важные аккаунты от сервисов Google и перевести их на российские аналоги. Компания может ограничить доступ пользователям из РФ.

Роскачество обнаружило клещей в пуховых подушках 12 брендов. Проверяли 15 торговых марок. Требования стандарта носят добровольный характер и не являются обязательными для производителя.

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ о работе охранников школ и детсадов. При усиленной охране сотрудники ЧОПов должны быть в бронежилетах, бронированных касках, а также иметь при себе служебное оружие.

Основатель Telegram предприниматель Павел Дуров заявил, что мессенджер «сделал первый шаг» к становлению в качестве видеоплатформы. Telegram будет самостоятельно оптимизировать качество видео в зависимости от скорости соединения конкретного пользователя.

У российских пользователей практически не осталось доступных бесплатных VPN. Количество заблокированных Роскомнадзором VPN-сервисов с начала года увеличилось на 30 и достигло 197.

Продажи легковых автомобилей в октябре стали рекордными с 2014 года. В годовом выражении они выросли на 51,6% — до 184,698 тыс. авто.