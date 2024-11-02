⚡️ Итоги дня: у ChatGPT появился поисковик, семья отсудила у Т-Банка комиссии, Telegram хотят сделать видеоплатформой

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии1
Так ?
или так
Боже.... как же мы в школу свободно ходили-то????
А сегодня.... Пришёл в школу и... пора домой бежать - штаны менять. Вернулся и... снова домой. А там уже на этом и закончились.