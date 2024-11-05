В 1С надо обновить регистрационный номер в СФР

С 1 ноября 2024 года отчеты в СФР надо сдавать с новым регистрационным номером.

Некоторые бухгалтеры столкнулись с проблемой при формировании отчетов в 1С. Новый 10-значный номер не хотел там отображаться.

Обсуждение идет в нашем telegram-канале Красный уголок бухгалтера.

Коллеги подсказывают, что надо обновить 1С.

В версии 3.0.163.26 1С «Бухгалтерия» при формировании отчетности в СФР заполняется новый регистрационный номер, который состоит из 10 знаков.

Его надо указать в карточке организации.

А вы уже сдавали отчет с новым регномером?