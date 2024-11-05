В 1С надо обновить регистрационный номер в СФР

Некоторые бухгалтеры столкнулись с проблемой при формировании отчетов в 1С. Новый 10-значный номер не хотел там отображаться.
Обсуждение идет в нашем telegram-канале Красный уголок бухгалтера.
Коллеги подсказывают, что надо обновить 1С.
В версии 3.0.163.26 1С «Бухгалтерия» при формировании отчетности в СФР заполняется новый регистрационный номер, который состоит из 10 знаков.
Его надо указать в карточке организации.
А вы уже сдавали отчет с новым регномером?
Научим вести учет в новой версии 1С на новом курсе повышения квалификации «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности». Вы сможете настраивать 1С под запросы фирмы, работать в разных конфигурациях, вести учет и составлять отчетность для компаний на ОСНО и УСН. После обучения получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо
29 990 рублей. Поток уже стартовал — скорее присоединяйтесь!
Начать дискуссию