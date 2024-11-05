За имущество несовершеннолетних тоже нужно платить налоги

Чтобы уплатить имущественные налоги за детей, нужно на сайте ФНС подключить «Семейный доступ».

До 2 декабря 2024 года нужно заплатить имущественные налоги и НДФЛ, который не удержал налоговый агент.

Если несовершеннолетние владеют жильем или долей в нем, а также земельным участком или другой недвижимостью, то имущественный налог также нужно уплатить. Это должны сделать родители, опекуны, усыновители, сказано на сайте ФНС.

Оплатить налоги за ребенка можно по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, в банке, в кассе местной администрации, на почте и в МФЦ. Также это можно сделать онлайн, но в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС будет нужно подключить «Семейный доступ».

Для этого нажмите кнопку «Добавить пользователя», введите ИНН личного кабинета несовершеннолетнего и отправьте запрос. После чего в личном кабинете ребенка нужно подтвердить запрос.

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