В России могут отказаться от выпуска мелких монет

В Госдуме поддержали идею Центробанка экономить на производстве денег. Мелочь не пользуется спросом у населения, поэтому монеты не хотят чеканить.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что мелкие монеты перестали пользоваться спросом у населения. Поэтому власти будут решать, насколько целесообразно их выпускать.

В 2023 году Центробанк начал печатать пятирублевые купюры, чтобы сэкономить на чеканке монет.

«Подход ЦБ правильный, и лучше экономить на производстве денег. Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — сказал Аксаков.

По данным на 1 октября 2024 года, в обороте находится 72,8 млрд монет. Их число за год выросло на 1,2%.

Недавно мы писали, что к 2030 году власти задумаются, а нужны ли вообще наличные деньги.