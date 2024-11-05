В России могут отказаться от выпуска мелких монет

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что мелкие монеты перестали пользоваться спросом у населения. Поэтому власти будут решать, насколько целесообразно их выпускать.
В 2023 году Центробанк начал печатать пятирублевые купюры, чтобы сэкономить на чеканке монет.
«Подход ЦБ правильный, и лучше экономить на производстве денег. Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Поэтому стоит подумать, стоит ли вообще производить то, что не требуется людям», — сказал Аксаков.
По данным на 1 октября 2024 года, в обороте находится 72,8 млрд монет. Их число за год выросло на 1,2%.
Недавно мы писали, что к 2030 году власти задумаются, а нужны ли вообще наличные деньги.
Комментарии2
Будут выпускать крупные. Монетищи!
Это всю про ту сказку с мелким жемчугом?
Нуууу... Глава комитета ГосДуры может быть и не берёт вовсе сдачу! И друзья егойные, которых он видит....
А вот из тех людей которых я вижу (и сам лично, конечно же) выданную сдачу аккуратненько берут и кладут в кармашек или кошелёчек...
А что если депутатам не платить зарплату? Она же им не требуется! Они и так фактически на гос обеспечении живут! И кормят , и возят их бесплатно! Даже лампочки дома меняют за государственный счёт! Так для чего же вообще нужна зарплата?? Хоть в каком виде?