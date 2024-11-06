С 2025 года соцзаказ будет распространен на всю Россию и без ограничений

Такой правительственный законопроект в конце октября Госдума приняла в первом чтении.

С 2020 и до конца 2024 года социальный заказ реализуется в пилотном режиме в отраслях социальной сферы. Апробация этого механизма показала востребованность и успешные результаты, считает Минфин. Так, выросло количество применяющих соцзаказ регионов — с 16 до 38, а с учетом направления «Дополнительное образование» — до 84. В два раза увеличились объем финансового обеспечения соцзаказа и количество потребителей бюджетных услуг.

Также проведены социологические исследования с целью оценить, как реализуется соцзаказ.

«Результаты исследований подтвердили востребованность инструмента у органов исполнительной власти и исполнителей услуг, а самое главное — продемонстрировали рост удовлетворенности граждан объемом и качеством предоставляемых услуг, которые они получают за счет бюджетных средств», — отметил замминистра финансов Алексей Лавров.

В связи с этим предложено 4 группы новаций: