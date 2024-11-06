📌 Официально вышел документ о предельной базе по страховым взносам с 2025 года

2 ноября на федеральном портале опубликовано постановление Правительства РФ от 31.10.2024 № 1457, утвердившее единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2025 года.

Согласно документу, на основании ст. 421 НК единая предельная величина базы для исчисления взносов по каждому физлицу, получающему выплаты и иные вознаграждения, составит сумму не более 2 759 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2025 года.

Эта сумма установлена кабмином с учетом средней зарплаты в РФ на 2025 год, увеличенной в 12 раз, и применяемого к ней коэффициента 2,3 (установлен п. 5.1 ст. 421 НК).

В 2024 году предельная база составляет 2 225 000 руб.

То есть с 2025 года в общем случае при выплатах с начала года до 2 759 000 рублей взносы нужно начислять по единому тарифу 30%, а на выплаты свыше этой предельной базы — по тарифу 15,1%.

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