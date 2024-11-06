Аудиторам предложили повысить минимальные расценки

Чтобы бороться с демпингом на рынке аудита, специалистам предложили брать за свои услуги минимум 4 тысячи рублей в час.

Ассоциация аудиторов «Содружество» (ААС) призывает бороться с демпингом на рынке и определить минимальную стоимость часа работы и продолжительность проверки.

В частности, аудиторам предлагают установить расценки в размере 4-4,5 тыс. рублей в час. Минимальная трудоемкость проведения проверки должна составлять не меньше 32-40 человеко-часов, пишет «Коммерсант».

«Это поможет не только бороться с демпингом, но и отстаивать свою ценовую политику в переговорах с клиентом», — сказала член правления СРО ААС Галина Рыбенко.

Такие предложения по ставке в несколько раз превышают тарифы, которые используют небольшие региональные фирмы. Обычно они работают за 1 тыс. рублей в час.

Управляющий партнер группы компаний «Мариллион» Полина Виксне считает, что рекомендованная ставка поможет добросовестным участникам рынка вести диалог с клиентами и аргументировать стоимость своих услуг.

Введение минимального порога цены при низких штрафах за невыполнение требований по аудиту может привести к снижению спроса, а также к уходу специалистов с рынка.