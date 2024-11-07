Упрощенцы не будут платить НДС с оплат за старые отгрузки

В 2024 году упрощенцы не платят НДС, а значит все, что будет реализовано в 2024 году, не облагается НДС.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-07-11/95799.

Не надо включать в налоговую базу по НДС оплату, поступившую от покупателей после 01.01.2025 за товары (работы, услуги), реализованные до 01.01.2025.

Таким образом, оплата 2025 года за отгрузки 2024 года включается в базу по УСН, но не включается в базу по НДС.

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