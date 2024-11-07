С бесплатного проживания в гостинице тоже надо платить туристический налог

Налоговая база для нового туристического налога – это стоимость оказываемой услуги по временному проживанию без учета НДС. Ставка пока – 1%, но есть минимальный налог – 100 рублей в день. Если гость живет в отеле бесплатно, будет минимальный налог.

Разъяснение дает Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-05-08/96119.

Стоимость услуги по временному проживанию может быть равна нулю — например, в случае размещения командированных лиц без взимания платы на временное проживание.

В этом случае налог тоже равен нулю, что меньше минимального налога.

Следовательно, сумма туристического налога должна определяться в размере минимального налога, делает вывод Минфин.

Кстати, иногда в стоимость номера гостиницы включают сопутствующие услуги – завтраки, тренажерный зал и т. д. Как в этом случае считать туристический налог?

Вопрос о порядке налогообложения комплексных услуг сейчас прорабатывается, заявляет Минфин.

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