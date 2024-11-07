С бесплатного проживания в гостинице тоже надо платить туристический налог

Разъяснение дает Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-05-08/96119.
Стоимость услуги по временному проживанию может быть равна нулю — например, в случае размещения командированных лиц без взимания платы на временное проживание.
В этом случае налог тоже равен нулю, что меньше минимального налога.
Следовательно, сумма туристического налога должна определяться в размере минимального налога, делает вывод Минфин.
Кстати, иногда в стоимость номера гостиницы включают сопутствующие услуги – завтраки, тренажерный зал и т. д. Как в этом случае считать туристический налог?
Вопрос о порядке налогообложения комплексных услуг сейчас прорабатывается, заявляет Минфин.
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Комментарии1
То есть, гостиница ещё и заплатит за то, что кто-то в ней бесплатно живёт? А следующим шагом будет взимание туристического налога вообще с каждого номера из имеющихся в средстве размещения независимо от наличия проживающих? Типа, у тебя есть десять номеров под сдачу - плати за каждый турналог.