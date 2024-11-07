Управляющая организация на УСН в 2025 году может отказаться от льготы по НДС и платить налог по ставке 5% или 20%

Если доход управляющей компании на УСН в 2024 году превысит 60 млн рублей, в 2025 году она станет плательщиком НДС. Но можно не платить НДС, потому что есть льгота по ст. 149 НК. А можно от этой льготы отказаться и платить НДС.

Речь идет об услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (МКД). Они освобождены от НДС. И эта льгота действует как на ОСНО, так и на УСН. Но в то же время данная льгота – не принудительная.

От нее можно отказаться, если подать заявление до 1-го числа квартала, с которого планируется отказ от льготы.

Если УК с доходами в 2024 году более 60 млн рублей, отказалась от льготы по НДС, то она будет платить НДС по ставке 20%. Но можно выбрать ставку 5% — при доходах до 250 млн.

При этом НДС будет входить в состав тарифа для населения.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.09.2024 № 03-07-11/84452.

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