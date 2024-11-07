Что ждать бизнесу в 2025 году от выездных налоговых проверок: смотрите видео!

Вместе с экспертом разберитесь, кому ждать выездную проверку (ВНП) в 2025 году и какие вообще тенденции наблюдаются по проверкам.

Мероприятия налогового контроля совершенствуются, продолжается война с «бумажным НДС», ужесточается борьба с дроблением бизнеса. Как перестроиться? К чему готовиться? И кому грозит выездная налоговая проверка в 2025 году?

В этом видео вы разберетесь с данными вопросами и будете знать, когда есть риск ВНП. Смотрите запись!

На вебинаре рассмотрены:

Статистика ВНП за последние годы.

На что смотрит налоговая в 2024-2025 году.

Прогнозируемые тенденции в ВНП на 2025 год.

Самые опасные последствия для бизнеса при ВНП, кейс из практики.

Спикер вебинара — Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.