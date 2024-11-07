Что ждать бизнесу в 2025 году от выездных налоговых проверок: смотрите видео!

Мероприятия налогового контроля совершенствуются, продолжается война с «бумажным НДС», ужесточается борьба с дроблением бизнеса. Как перестроиться? К чему готовиться? И кому грозит выездная налоговая проверка в 2025 году?
В этом видео вы разберетесь с данными вопросами и будете знать, когда есть риск ВНП. Смотрите запись!
На вебинаре рассмотрены:
Статистика ВНП за последние годы.
На что смотрит налоговая в 2024-2025 году.
Прогнозируемые тенденции в ВНП на 2025 год.
Самые опасные последствия для бизнеса при ВНП, кейс из практики.
Спикер вебинара — Анастасия Опарина, старший партнер и руководитель налоговой практики ЮФ Дюков, Опарина и партнеры.
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