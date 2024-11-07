Известны даты проведения Х Восточного экономического форума

Юбилейный Х Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится с 3 по 6 сентября 2025 года.

Советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков отметил, что форум, с одной стороны, покажет достижения последних лет, а с другой – станет площадкой для создания новых точек роста экономики Дальнего Востока и всей страны.

«Благодаря вкладу каждого участника мероприятия в развитие экономических, социокультурных связей внутри Дальневосточного федерального округа и с иностранными партнtрами форум стал мощнейшей площадкой, экономическим плацдармом для укрепления отношений с соседними странами», – сказал Кобяков.

С 2015 по 2024 год на Восточном экономическом форуме было подписано 2 480 соглашений на общую сумму свыше 29 трлн рублей. Их основные направления — строительство инфраструктурных объектов, развитие энергетики, горнодобывающей промышленности, транспортной и логистической сетей, а также социально-экономическое развитие регионов.

В 2024 году подписано рекордное количество соглашений по объему инвестиций, участие приняли более 7 тысяч человек из 75 стран.

«Восточный экономический форум стал одним из инструментов развития Дальнего Востока и всей страны. На форуме поднимаются самые актуальные стратегические вопросы развития ДФО и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Все решения направлены на то, чтобы повышалось качество жизни дальневосточников, а сам Дальний Восток становился точкой притяжения для инвесторов, квалифицированных специалистов, студентов и людей с активной жизненной позицией. Форум дает возможность укрепить международное сотрудничество, усилить партнерские связи с дружественными странами и привлечь новые инвестиции в нашу страну», – отметил зампредседателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Программа форума будет включать дискуссии, направленные на выработку единых механизмов и решений для укрепления экономики ДФО и всей страны.

Главные технологические достижения, инвестиционный потенциал, ключевые проекты в различных сферах будут представлены на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ.