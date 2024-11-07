С 7 ноября ужесточены правила въезда в Россию мигрантов

Правительство РФ получило право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию.

Информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешено использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства.

Теперь предусмотрен единообразный перевод фамилий и имен иностранцев и лиц без гражданства с латинского написания на кириллическое в информационных системах госорганов.

Еще одна мера — участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание.

Об этом сообщает сайт Госдумы.