Порог беспошлинного ввоза обнулят к 2029 году

Директор Департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина Никита Золкин на круглом столе Международного таможенного форума рассказал о предложениях российской стороны в части регулирования электронной торговли.

Необходимость установления отдельного регулирования для электронной торговли возникла уже давно. Поэтому был подписан Протокол о внесении изменений в Кодекс ЕАЭС, который предполагает установление правил регулирования как на наднациональном уровне, так на уровне законодательств стран-членов ЕАЭС.

В настоящее время на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) идет активное обсуждение предложений стран.

Предложения России в части наднационального законодательства касаются установления единой ставки ввозной таможенной пошлины для товаров личного пользования в размере 5%, но не менее 1 евро за товар, при превышении порога. При этом предлагается взимать пошлину с полной стоимости товара, как это сейчас действует в отношении товаров коммерческого оборота.

«Порог предлагаем определить в размере 200 евро с поэтапным его обнулением к 2029 году. При этом мы готовы обсуждать пороги внутри этого промежутка времени», — сказал Никита Золкин.

Кроме того, подготовлены предложения на уровне национального законодательства — это изменения в закон о таможенном регулировании, которые должны вступить в силу уже 1 января 2025 года.

В частности, кабмин сможет устанавливать ставки таможенного сбора в отношении товаров электронной торговли. Ставки будут дифференцированы в зависимости от стоимости товаров с определенным необлагаемым порогом.

Для для уплаты и возврата таможенных платежей разрешат использовать карту «Мир».