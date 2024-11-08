При выходе из отпуска по уходу за ребенком на неполный день надо сдать ЕФС-1 с кодом «НЕПД»

Сотрудница может досрочно выйти из отпуска по уходу за ребенком, не теряя при этом право на пособие. Но если меняется график работы, надо сдать ЕФС-1.

Выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком можно на прежний график (полный день), а можно на неполный день.

Если сотрудница выходит на неполный день, то на нее надо сдать подраздел 1.1 ЕФС-1 с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД» и указанием в графе «Код выполняемой функции» кода «НЕПД».

Такое разъяснение дает СФР в письме от 29.10.2024 № АЧ-08-20/52086.

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