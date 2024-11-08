🌅 Налоговый юрист: туристический налог должен быть только при оплаченной услуге. Нет оплаты или нет туриста — нет и налога

По мнению Минфина, с бесплатного проживания в гостинице тоже надо платить туристический налог.

Стоимость услуги по временному проживанию может быть равна нулю — например, в случае размещения командированных лиц без взимания платы за временное проживание. В этом случае налог тоже равен нулю, но это меньше минимального налога.

Следовательно, сумма туристического налога должна определяться в размере минимального налога — делает вывод Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-05-08/96119. Подробнее в нашей новости.

Специально для «Клерка» комментирует Константин Чупырь — налоговый юрист и налоговый консультант, автор блога на «Клерке»:

«Налоговая база по туристическому налогу определяется как стоимость услуг по временному проживанию без учета НДС (п. 1 ст. 418.4 НК в редакции закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Владельцы гостиниц, хостелов и других объектов размещения взимают с постояльцев турналог и перечисляют его в бюджет. Этот налог, подобно НДС, относится к косвенным. То есть не включается ни в доходы, ни в расходы независимо от применяемой системы налогообложения.

Туристический налог рассчитывается как определенный процент от стоимости проживания, которая оплачивается клиентами без учета НДС.

Туристический налог = Стоимость проживания без учета самого налога и НДС х Налоговая ставка

Согласно последним поправкам, турналог не выделяют отдельной строкой в счетах, актах, чеках.

А если клиент проживал бесплатно, взимается ли туристический налог? Пробивать чек с учетом суммы “0” или суммы турналога?

Читаем буквально п. 1 ст. 418.4 НК:

«Налоговая база определяется как стоимость оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средстве размещения (его части) (далее в настоящей главе — услуга по временному проживанию) без учета сумм налога и налога на добавленную стоимость».

Что мы видим — с оплаченной услуги проживания взымается налог. Соответственно, с неоплаченной услуги налог не берется. В противном случае с каждого койко-места требовали бы платить налог независимо от количества и времени проживающих. И независимо от того, а были ли вообще туристы.

Указанное письмо Минфина, в котором говориться про взимание налога в зависимости от налогового периода, т. е. сколько суток прожил турист, не учитывает стоимость или отсутствие стоимости.

Хочу напомнить, письма Минфина — не являются нормативно-правовыми актами и носят разъясняющий характер. При этом характер разъяснений должен соответствовать нормам законодательства и не ухудшать положение налогоплательщика.

Логично было бы думать, что безвозмездная услуга — это тоже услуга, и с нее должен платиться туристический налог. Но закон говорит о другом: только с оплаченной услуги взимается налог.

Ситуация неоднозначна. Если буквально читать закон — что при бесплатном проживании, включая входящие сопутствующие услуги, туристический налог не берется, при этом надо бы как-то пробить чек как договор с суммой “0” и добавить в чек сумму налога — но это же абсурд. Это не бесплатное проживание, тогда проще чек не пробивать. А если безвозмездные услуги некачественно оказаны или обещаны и не оказаны, то без чека как защищаться потребителю?

Законодатель, как обычно, выдал сырой закон, к которому будет вагон и маленькая тележка поправок, разъяснений, писем профильных ведомств и судебная практика.

P. S. Такими темпами за арендный бизнес физических лиц вскоре крепко возьмутся».