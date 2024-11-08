Минфин уточнил применение новой ставки налога на прибыль 25% к доходам и расходам на стыке 2024-2025 годов

На основании федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ с изменениями в НК (о налоговой реформе) с налогового периода 2025 года ставка по налогу на прибыль организаций увеличится с 20 до 25%.

Минфин в письме от 12.08.2024 № 03-03-06/1/75335 разъяснил, что новая налоговая ставка про прибыли применяется к налоговой базе, сформированной начиная с налогового периода 2025 года. А она формируется из доходов и расходов, признанных в 2025 году.

Это означает применение только метода начисления (ст. 271 и 272 НК). По нему доходы (расходы) признают в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место (к которому относятся). То есть независимо от фактического поступления (фактической выплаты) денежных средств, иного имущества (работ, услуг), имущественных прав.

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