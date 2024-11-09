В России впервые выпустят «серебряные» облигации

Заявлено, что продукт не имеет аналогов на мировом рынке ценных бумаг. Пресс-релиз есть в распоряжении «Клерка».

Номинальная стоимость «серебряной» облигации SILV01(индекс на Мосбирже MOEX — SELG) как условной денежной единицы составляет 10 грамм серебра. Денежный эквивалент номинала рассчитывается в рублях на основе учетной цены на серебро, установленной Банком России.

Предварительная дата сбора книги заявок – 10 декабря 2024 года. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода – 91 день. Ориентир по ставке купона – 4%. Предварительный объем размещения составляет до 2,5 тонн серебра.

Серебро является сопутствующем металлом при добыче золота. В 2023 году «Селигдар» произвел 9,2 тонны серебра. Балансовые запасы этого драгоценного металла составляют 113 тонн.

«Новый финансовый продукт “серебряные” облигации — наш вклад в диверсификацию инвестиционных портфелей. Мы высоко оцениваем потенциал серебра с точки зрения инвестиционной привлекательности драгметалла, а также прогнозируем рост его стоимости с учетом возрастающего спроса на данный металл в промышленности. В частности, серебро активно используется для создания альтернативных источников энергии», — заявил президент ПАО «Селигдар» Александр Хрущ.

Размещение и обращение ценных бумаг будет на Московской Бирже. Организаторы выпуска — Совкомбанк и ВТБ Капитал Трейдинг. Агент по размещению — Совкомбанк.

Предложение доступно для приобретения только квалифицированным инвесторам.