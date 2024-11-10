ВТБ начал работать в ДНР и Запорожской области

Банк ВТБ открыл первые точки обслуживания для розничных клиентов в крупнейших городах Донецкой народной республики – Донецке и Мариуполе, Запорожской области – Бердянске и Мелитополе.

В ближайшие месяцы такая точка появится в Херсонской области, а в городах ДНР заработают полноформатные офисы банка по обслуживанию физлиц и предпринимателей. Об этом сообщает пресс-релиз банка.

В новых точках обслуживания ВТБ жители смогут открыть вклады и накопительные счета, оформить дебетовые, кредитные и пенсионные карты, потребительские кредиты, оставить заявку на автокредиты и ипотеку, воспользоваться продуктами «Семейного банка» и программой лояльности ВТБ.

«ВТБ считает важным расширять географию присутствия и повышать доступность качественных финансовых услуг для россиян. До конца этого года мы планируем расширить офисную сеть банка на каждый из 89 субъектов страны, а к концу 2026 года увеличить общее число точек продаж банка до 2 тысяч. Развитие банковской инфраструктуры в новых регионах будут способствовать их более комплексной, быстрой интеграции в российскую экономику и созданию перспективных рабочих мест», – прокомментировала Светлана Сырцова, руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ.

Летом 2024 ВТБ открыл свой первый универсальный офис в Луганской народной республике. Он находится в Луганске и обслуживает розничных клиентов, в том числе в рамках зарплатных проектов, а также представителей малого и среднего бизнеса. Жителям Луганска и этого региона также доступен выездной сервис банка, а до конца года услуги вызова мобильного специалиста банка появятся в Донецке и Мариуполе.

Летом 2024 года ВТБ запустил рыночную ипотеку во всех новых регионах России. С конца октября банк начал принимать заявки на ипотеку под 2% для покупки первичного жилья в ДНР и ЛНР.