Мосбиржа: число инвесторов в биржевые ПИФЫ перевалило за один миллион человек

Количество россиян, инвестирующих в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) денежного рынка, выросло с начала 2024 года более чем в три раза и превысило 1 миллион человек.

Стоимость чистых активов БПИФ денежного рынка, обращающихся на Московской бирже, превысила 700 млрд рублей. Это почти в три раза больше, чем на начало 2024 года.

В октябре 2024 года зафиксирован рекорд по объему торгов фондами денежного рынка – по итогам месяца он составил 443 млрд рублей, что на 40% больше предыдущего максимального значения в сентябре этого года.

«Период высоких процентных ставок в экономике стал возможностью для частных инвесторов и бизнеса любого масштаба заработать на инвестировании в различные инструменты денежного рынка. Многие, в том числе начинающие инвесторы, получают первый опыт работы с биржевыми фондами денежного рынка, которые сегодня выступают удобной, надежной и более гибкой альтернативой классическим инструментам сбережения. Отрадно, что все больше управляющих компаний, банков и брокеров предлагают инвесторам новые инструменты, основанные на низкорискованных инвестициях в денежный рынок», — сказал Дмитрий Даниленко, директор по развитию денежного рынка Мосбиржи.

На фондовом рынке Мосбиржи инвесторам доступны паи 14 фондов от 11 управляющих компаний. Общий объем операций россиян с фондами денежного рынка за 10 месяцев 2024 года превысил 2,4 трлн рублей — это рост в 8,5 раз.

Справка: фонды денежного рынка — это биржевые паевые инвестиционные фонды, целью инвестиционной политики которых является следование доходности фонда ставке денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Мосбиржей по сделкам и заявкам на рынке репо с центральным контрагентом, где профессиональные участники рынка и их клиенты привлекают и размещают ликвидность.