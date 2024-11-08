Отчетность компаний по МСФО будут публиковать на интернет-ресурсе ФНС

Аудиторские компании будут предоставлять отчетность эмитентов для публикации в ГИРБО.

В государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) начнут публиковать консолидированную отчетность компаний по МСФО.

«Добавление консолидированной отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей», — сказано на сайте Минфина.

Пока что доступ к консолидированной отчетности ограничен, некоторые компании в условиях санкций публикуют информацию в урезанном виде. Это мешает инвесторам принимать взвешенные решения, а также создает риски в предоставлении господдержки и выплате дивидендов.

Отчетность будут собирать через аудиторские компании, которые ведут обязательный аудит таких отчетов. Данный подход исключит дополнительную нагрузку на бизнес.

В ГИРБО также разместят заключение специалистов, однако «чувствительная» информация не будет публично распространяться.