На УСН при доходах свыше 60 млн рублей со следующего месяца начнется НДС

Если в 2024 году доход ИП на УСН меньше 60 млн рублей, то с 01.01.2025 НДС не будет, но значение имеет еще доход 2025 года.

Как только в 2025 году доход ИП превысит 60 млн рублей, освобождение от НДС прекращается.

Исчислять НДС надо будет с 1-го числам месяца, следующего за месяцем, в котором произошло такое превышение.

Об этом напоминает Минфин в письме от 04.10.2024 № 03-07-11/95981.

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