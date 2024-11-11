Российские компании за восемь месяцев заработали 20 трлн рублей

Рост ключевой ставки пока что не сильно повлиял на деятельность компаний, они продолжают получать большую прибыль. В 2025 году начнутся проблемы у закредитованных компаний.

С января по август 2024 года сальдированный финансовый результат предприятий составил 20 трлн рублей. В этом показателе учитывается вся прибыль за вычетом убытков. По сравнению с 2021 годом он вырос более чем на 30%.

В сфере транспорта и хранения прибыльность организаций увеличилась из-за стабильного роста тарифов. Дефицит кадров и высокая стоимость рабочей силы не помешали расти строительным компаниям и тем, кто занимается обрабатывающей промышленностью. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.

Пока что увеличение ключевой ставки практически не сказалось на работе предпринимателей. Компании продолжают получать большие деньги.

«Ключевая ставка влияет на экономику, серьезные эффекты мы увидим в начале 2025-го. До конца года серьезных изменений не случится. Бизнес будет стараться выполнить поставленные на этот год цели по продажам, инвестициям, доле рынка», — сказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Также он добавил, что в 2025 году ситуация изменится, выручка замедлится, а процентные платежи начнут расти. На высокой ключевой ставке заработают компании с хорошей подушкой ликвидности, а закредитованные предприятия пострадают. Эффект от жесткой денежно-кредитной политики появляется не сразу и может быть виден только при рефинансировании долга. Не исключено, что может вырасти доля дефолтов, реструктуризаций и число продаж активов.

«Но обратной стороной высоких процентных ставок является возможность предприятий зарабатывать, размещая свободные средства на депозитах», — считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Бизнес, который выполняет гособоронзаказы, в 2025 году окажется в лучшем положении, поскольку в бюджете запланировано увеличение расходов по этой статье.