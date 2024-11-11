Двойная выгода на «Клерке»! Распродажа 11.11 началась

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Каталог курсов

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На курсе вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 69%: 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

Цена со скидкой 76%: 5 900 рублей вместо 24 200 рублей.

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Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов.

Вы научитесь строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена со скидкой 82%: 7 900 рублей вместо 44 900 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена со скидкой 78%: 7 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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