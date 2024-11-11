В 2025 году производители пива и лимонадов должны перейти на экологичную упаковку

В стране не будут производить цветные многослойные пластиковые бутылки, поскольку они не перерабатываются. Поставщикам и импортерам напитков, а также оливкового масла, придется перейти на новую упаковку.

Поставщики и производители пива, энергетиков, лимонадов и оливкового масла с 1 сентября 2025 года перейдут на новую упаковку, которую можно переработать.

С 2025 году в России запретят производить цветные, многослойные бутылки из ПЭТ с этикетками из ПВХ. Несмотря на то, что цветные бутылки выглядят как прозрачные, они не перерабатываются. Об этом пишет RG.RU.

«Российские производители энергетиков, лимонадов, а также зарубежные поставщики пива и оливкового масла должны будут отказаться с 2025 года от неэкологичной упаковки», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Под запрет не попадут полупрозрачные голубые и зеленые бутылки для воды, коричневые для пива и непрозрачные белые для молока.

«В других странах такая замена упаковки к резкому росту цены не приводит. В России производители ведут себя немного по-другому, поэтому, скорее всего, будут попытки увеличить цену», — считает исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов.

Кроме того, в 2025 году вступят в силу правила, по которым производители упаковки должны самостоятельно утилизировать 55% своей продукции. В 2026 году этот процент вырастет до 75%, а в 2027 году — до 100%.