Маркетплейс Мосбиржи создал онлайн-витрину программ долгосрочных сбережений

С помощью витрины клиенты могут сравнить предложения различных НПФ, рассчитать размер будущих накоплений и оформить наиболее подходящий вариант. Сейчас доступно шесть предложений от четырех НПФ. В дальнейшем их число будет расти, сообщает пресс-релиз, он есть в распоряжении «Клерка».

С помощью специального калькулятора на онлайн-витрине можно рассчитать размер будущих накоплений в зависимости от срока инвестирования, размера ежемесячного взноса и ежемесячного дохода. Одновременно при расчете можно учесть размер переведенных пенсионных накоплений в программу ПДС и возможность налогового вычета.

Калькулятор покажет итоговую сумму накоплений за все время участия в программе, включая структуру дохода: размер личных взносов, объем господдержки и прибыль от инвестирования.

Требований к сумме ежемесячных взносов и их регулярности нет, но, в зависимости от программы, может быть установлен минимальный первый взнос.

Для заключения договора клиент будет направлен на сайт выбранной организации. В ближайшем будущем планируется запуск онлайн-сервиса по заключению договоров непосредственно на маркетплейсе Финуслуги.

«Запуская новые продукты и услуги, мы предоставляем нашим клиентам все больше возможностей для удобного управления личными финансами в "одном окне". На онлайн-витрине программ долгосрочных сбережений доступен широкий выбор предложений. Они наиболее востребованы среди россиян 35-50 лет, которые уже сейчас задумываются о долгосрочных накоплениях и беззаботном будущем. С выбором наиболее подходящего продукта поможет калькулятор — удобный инструмент для сравнения условий и оценки будущей выгоды», — сообщил Игорь Алутин, старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и проекту Финуслуги.

Инструмент подойдет как тем, кто только планирует начать долгосрочное накопление капитала, так и тем, у кого уже есть пенсионные накопления, которые можно будет перевести в ПДС.

Главное отличие ПДС от традиционного вклада в том, что в дополнение к деньгам клиента часть средств добавляет государство. Эта сумма может достигать 36 000 рублей в год. Такое возможно, если в течение года сумма взносов составила не менее 2 000 рублей без учета переведенных пенсионных накоплений. Точный размер софинансирования будет зависеть от суммы взносов на счет и ежемесячного дохода.

Кроме того, у ПДС более широкое страховое покрытие, чем у вкладов, — до 2,8 млн рублей. Причем под защитой не только взносы, но и доход от инвестирования. Также можно получить налоговый вычет в размере до 52 000 рублей в год.

За выплатами можно будет обратиться через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет мужчин. Досрочное изъятие средств возможно, но НПФ могут установить условия их вывода.