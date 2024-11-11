Мосбиржа начала торги биржевым фондом на акции технологических компаний

БПИФ будет инвестировать преимущественно в акции и депозитарные расписки ведущих технологических компаний России, которые активно вкладывают средства в создание и развитие инноваций.

Стратегия фонда предполагает формирование портфеля исходя из текущей рыночной ситуации, а также его ребалансировку при появлении новых инвестиционных идей и в случае изменения конъюнктуры рынка. Поступающие дивиденды по акциям и распискам реинвестируются в покупку новых бумаг.

«Вложения частных инвесторов в паевые фонды продолжают расти – в октябре они составили почти 105 миллиардов рублей. Расширение линейки биржевых инструментов, и в частности БПИФов, позитивно влияет на развитие всего финансового рынка, ведь ежемесячно на Московскую биржу приходят сотни тысяч новых инвесторов. Сегодня их уже более 34 миллионов, причем около четырех миллионов ежемесячно совершают операции. Управляющие компании адаптируются под запросы клиентов, создавая новые инвестиционные стратегии и удобные финансовые инструменты. Новый фонд УК "Альфа-Капитал" дает возможность частным инвесторам участвовать в росте технологического сектора, упрощая процесс выбора активов для своего портфеля», — сообщил Борис Блохин, управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи.

Российский технологический сектор сейчас пользуется серьезной поддержкой государства и является одним из самых быстроразвивающихся сегментов фондового рынка, сказала гендиректор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева. По ее словам, все больше компаний готовы инвестировать в создание и развитие технологий, понимая, что технологическое лидерство часто обеспечивает конкурентные преимущества на рынке.

Дополнительным преимуществом российского сектора информационных технологий названо участие в процессах импортозамещения: компании активно участвуют в разработке отечественного программного оборудования, создании систем с использованием ИИ. Все это позволяет им демонстрировать опережающую динамику финансовых показателей, что также отражается на стоимости акций.