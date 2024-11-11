11 ноября — не только день распродаж, но и День экономиста

Российский союз промышленников и предпринимателей в лице Александра Шохина поздравил экономистов с их профессиональным праздником.

По словам президента РСПП, сегодня экономисты востребованы во всех сферах — они управляют бизнесом, работают в органах власти, занимаются наукой.

От эффективности их работы во многом зависят социальное благополучие и экономическая стабильность страны. Прогнозы экономистов закладывают фундамент для дальнейшего роста благосостояния России, развития рынка труда, успешной работы компаний и производств, повышения уровня доходов граждан.

«Работа экономиста требует не только уникальных профессиональных компетенций, но и ответственности, умения мыслить нешаблонно, видеть за цифрами масштабность задач и перспективы их решения», — утверждает Шохин.

По его словам, в современных условиях формирования новой геополитической реальности, переформатирования торговых и логистических цепочек, экономисты играют решающую роль в налаживании процессов импортозамещения, переориентации экспорта на рынки дружественных стран.