Самая длинная распродажа 11.11 продолжается! Успейте купить курсы с выгодой до -87%

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Откройте для себя новые карьерные возможности! Ведите учет для строительных компаний, станьте универсальным специалистом — рассчитывайте НДС для организаций на ОСНО и УСН, получайте дополнительный доход за ведение воинского учета в организации, развивайтесь в своем темпе — переходите на аутсорс, выбирайте клиентов и управляйте доходом самостоятельно.

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Каталог курсов

Успейте поймать выгодное предложение за хвост! Старт обучения на всех курсах 15 ноября.

На курсе вы научитесь увольнять и принимать сотрудников, работать с трудовыми книжками, настраивать и вести воинский учет без штрафов и лишней работы.

Вы на практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Цена со скидкой 82%: 5 900 рублей вместо 32 890 рублей.

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Преподаватели курса повышения квалификации расскажут, как предпринять первые шаги для перехода на аутсорс. Вы узнаете, как выстроить личный бренд, определить набор услуг и их цены, повысите юридическую грамотность — сможете находить клиентов и выстраивать с ними комфортные рабочие отношения.

Цена со скидкой 85%: 4 900 рублей вместо 32 900 рублей.

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На новом курсе повышения квалификации вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Цена со скидкой 77%: 5 900 рублей вместо 26 000 рублей.

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Строительная сфера развивается даже в кризис, поэтому у бухгалтера, который умеет вести учет для застройщика, всегда будет надежный источник дохода.

Вы научитесь вести документооборот, формировать первичную документацию с учетом строительной специфики, сможете вести учет расходов и составлять отчетность в 1С.

Цена со скидкой 55%: 14 900 рублей вместо 32 900 рублей.

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