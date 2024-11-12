Бухгалтер может дополнительно зарабатывать в 1С-аналитике. Объясним, как это сделать

Эксперт расскажет про все, что нужно знать бухгалтеру для карьерного старта в 1С-аналитике.
Вы узнаете, чем занимаются такие специалисты и как помогают бизнесу развиваться. Приходите на бесплатный вебинар «Карьерный старт в 1С-аналитике: все, что нужно знать». Он состоится уже завтра в 15:00 мск!
На вебинаре:
Познакомимся со сферой аналитики и продуктами 1С.
Узнаем о задачах и роли 1С-аналитика в команде.
Поймем, какие инструменты нужны для работы.
Рассмотрим задачу специалиста на практическом кейсе.
Узнаем, как стать 1С-аналитиком, и составим план перехода
Спикер — Дарья Татькова, автор курса и преподаватель по системной аналитике и аналитике 1С. Разработала фронт-системы в СК Росгосстрах и СОГАЗ 8 лет. В настоящий момент системный аналитик в компании «Большая Тройка».
Ждем вас на бесплатном вебинаре завтра в 15:00 мск!
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