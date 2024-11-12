Бухгалтер может дополнительно зарабатывать в 1С-аналитике. Объясним, как это сделать

Специалисты по 1С-аналитике помогают бизнесу найти новые точки роста, а также собрать нужную информацию для руководителей, которая позволит принять верные управленческие решения.

Эксперт расскажет про все, что нужно знать бухгалтеру для карьерного старта в 1С-аналитике.

Вы узнаете, чем занимаются такие специалисты и как помогают бизнесу развиваться. Приходите на бесплатный вебинар «Карьерный старт в 1С-аналитике: все, что нужно знать». Он состоится уже завтра в 15:00 мск!

На вебинаре:

Познакомимся со сферой аналитики и продуктами 1С.

Узнаем о задачах и роли 1С-аналитика в команде.

Поймем, какие инструменты нужны для работы.

Рассмотрим задачу специалиста на практическом кейсе.

Узнаем, как стать 1С-аналитиком, и составим план перехода

Спикер — Дарья Татькова, автор курса и преподаватель по системной аналитике и аналитике 1С. Разработала фронт-системы в СК Росгосстрах и СОГАЗ 8 лет. В настоящий момент системный аналитик в компании «Большая Тройка».

Ждем вас на бесплатном вебинаре завтра в 15:00 мск!