⚡️ Итоги дня: Яндекс презентовал новую колонку, 28 декабря хотят сделать выходным, а житель Челябинской области выиграл больше 30 млн рублей

Яндекс представил новую умную колонку «Станция Мини 3». Звук стал мощнее — 12 Вт, «Алиса» внутри колонки работает на нейросети YandexGPT — благодаря этому она умеет распознавать несколько озвученных вместе команд: например, «запусти пылесос и включи музыку». Стоимость — 9 900 рублей.

Apple разрешит делиться внешними ссылками на местонахождение маячков AirTag. Функция будет удобна, чтобы быстрее найти багаж при перелетах. Пользователь увидит на сайте интерактивную карту местоположения вещи с маячком, если оно изменилось.

В Госдуму внесут законопроект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Депутат Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря предновогодним выходным. Предновогодняя неделя с 23 по 29 декабря будет шестидневной. Последний рабочий день не будет сокращенным, но новогодние каникулы продлятся 11 дней.

Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 31 млн рублей. Сумма налога составит — 4,6 млн. На налоги из выигрыша вычтут НДФЛ, а также сумму по прогрессивной ставке.

Марка Lada оказалась востребованной у женской аудитории — среди покупателей автомобилей АвтоВАЗа в России женщины составили 51%.