Отходы производства отражают в бухучете по нормам ФСБУ

Минфин в письме от 31.07.2024 № 07-01-04/71505 приводит перечень нормативных актов, на которые надо ориентироваться в учете отходов:
отходы, характеризующиеся признаками запасов, учитывают по ФСБУ 5/2019 «Запасы»;
обязательства организации, связанные с обращением с отходами, например, обязательства в связи с утилизацией отходов, отвечающие определению оценочного обязательства, учитывают по ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
отражение фактов хозяйственной жизни, связанных с обращением с отходами, на счетах бухучета производится исходя из норм ФСБУ по инструкции по применению плана счетов (в частности, описание счета 10 «Материалы», описания счетов учета затрат на производство);
отражение информации об отходах в бухотчетности идет по ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», а с 1 января 2025 – по ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Для обобщения практики раскрытия информации о природоохранных мероприятиях (в том числе о расходах на сбор, хранение и переработку, уничтожение, размещение отходов собственными силами) в бухотчетности на сайте Минфина размещены методические материалы «О бухучете, формировании и раскрытии в бухотчетности информации об экологической деятельности организаций».
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